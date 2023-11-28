تسليم 12 محتجزا إسرائيليا في غزة للصليب الأحمر

هبة بريس _ وكالات

بدأت مساء الثلاثاء عملية تسليم محتجزين إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتوجه هؤلاء بعد الإفراج عنهم من رفح في جنوب قطاع غزة إلى اسرائيل في سيارات تابعة للصليب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي “أن 12 رهينة في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية بناء على معلومات من الصليب الأحمر”.

وفي ظهور مشترك لـ”كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، و”سرايا القدس”، الذراع العسكري للجهاد الإسلامي، تم تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة.

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