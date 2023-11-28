لفتيت: “حافلات النقل الحضري كانت في مستوى لا يليق ببلادنا”

2023-11-28 / 17:57
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن حافلات النقل الحضري السابقة كانت لا تليق ببلادنا.

وقال لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “باش نكونو صريحين، حافلات بلادنا كنعرفهوم.. الحافلات اللي كانو مستواهوم لا يليق ببلدنا”.

اليوم، يضيف الوزير، دخلنا فمرحلة ايجاد شركات قابلة أن تقوم بهذا العمل في جو صالح وباستثمارات مهمة، مشيرا الى أن مدن الرباط والدار البيضاء، أصبحت هناك حافلات من الطراز العالي، ومشددا على أن الهدف هو تعميم هذا النوع من الحافلات والجودة في الخدمات التي تليق بالمواطنين.

وتابع الوزير قائلا ,”الجودة كتسوى الفلوس،”مسترسلا بالقول :” فالدار البيضاء تم استثمار 700 حافلة استثمرت بها الشركة بالنصف والصندوق بالنصف الاخر، واليوم يوميا جماعة الدار البيضاء ملزمة بتقديم اكثر من مليون درهم للحفاظ على هذا المستوى.”

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‫2 تعليقات

  1. ما محل مراكش من هذا الورش حافلات مهترئة يزيد عمرها عن 15سنة فما فوق طلبة الجامعات يعانون ينتظرون ساعات وساعات للركوب، مثال خط رقم 13الذي يربط أحياء المسيرة واحياء الضحى تقريبا ربع مدينة مراكش والله العظيم منظر يرثى له الجبين ترى طلبة وطالبات مكدسين كالسردين كما يقال متشبتين بالابواب مما يشكل خطرا على سلامتهم ولا من يحرك ساكنا لا السلطات الوصية ولا شركه الزا المفوض لها تدبير النقل الحضري،اللهم ان هذا لمنكر ونحن مقبلينعلى تنظيم كأس العالم يا سداة.

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  2. صدقت، “الجودة كتساوي الفلوس” قولها لداك أخنوش و بنموسى لي بغاو الجودة فالتعليم ب 0 درهم

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