الكوكب المراكشي يحسم مصير مدربه رضوان الحيمر

الكوكب المراكشي يحسم مصير مدربه رضوان الحيمر

2023-11-28 / 17:41
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حسم نادي الكوكب المراكشي مصير مدربه رضوان الحيمر، بعد توالي النتائج السلبية للفريق خلال مبارياته الأخيرة ضمن بطولة القسم الإحترافي الثاني.

وقرر مسؤولي الكوكب الانفصال عن المدرب رضوان الحيمر، عقب اجتماع جمع الطرفين، اليوم الثلاثاء، حيث تم الاتفاق على فك الارتباط بينهما بصيغة التراضي.

وكان رضوان الحيمر قد قاد الكوكب المراكشي للعودة من القسم الوطني هواة إلى القسم الاحترافي الثاني، لكن أزمة النتائج التي سقط فيها الفريق خلال مبارياته الأخيرة عجلت برحيل المدرب.

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