التوفيق: أزيد من 4.5 ملايين مستفيد من برنامج محو الأمية منذ انطلاقه

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، على أن وزارته تحرص على انجاح هذا برنامج محو الأمية، الذي دعا اليه أمير المؤمنين، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2000.

وذكر التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن برنامج محو الأمية تخصص له اعتمادات مالية سنوية مهمة بلغت برسم سنة 2023 مايناهز 180 مليون درهم، منها 84.5 مليون درهم للعالم القروي.

وأضاف الوزير، أه العدد الاجمالي للمستفيدين المسجلين بالبرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 2000 الى حدود سنة 2023 أزيد من 4.5 ملايين مستفيد، منه مليون و375 الف مستفيد بالعالم القروي.

وشدد الوزير، على أن الوزارة تسعى الى توسيع الاستهداف بالعالم القروي اذا توفرت لها الاعتمادات المالية اللازمة.

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