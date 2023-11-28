التوفيق: أزيد من 4.5 ملايين مستفيد من برنامج محو الأمية منذ انطلاقه

2023-11-28 / 16:11
2
هبة بريس - الرباط

أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، على أن وزارته تحرص على انجاح هذا برنامج محو الأمية، الذي دعا اليه أمير المؤمنين، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2000.

وذكر التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن برنامج محو الأمية تخصص له اعتمادات مالية سنوية مهمة بلغت برسم سنة 2023 مايناهز 180 مليون درهم، منها 84.5 مليون درهم للعالم القروي.

وأضاف الوزير، أه العدد الاجمالي للمستفيدين المسجلين بالبرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 2000 الى حدود سنة 2023 أزيد من 4.5 ملايين مستفيد، منه مليون و375 الف مستفيد بالعالم القروي.

وشدد الوزير، على أن الوزارة تسعى الى توسيع الاستهداف بالعالم القروي اذا توفرت لها الاعتمادات المالية اللازمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بماذا تعهد بنموسى أمام “الفدراليات الممثلة” لأولياء أمور التلاميذ ؟

بماذا تعهد بنموسى أمام “الفدراليات الممثلة” لأولياء أمور التلاميذ…

2023-11-28 / 20:23
Photo of ماء العينين تتهم الحكومة بالكذب على أطر الأكاديميات

ماء العينين تتهم الحكومة بالكذب على أطر الأكاديميات

2023-11-28 / 19:27
Photo of لفتيت يستعرض مضامين “تحديث ورقمنة المصالح الإدارية للجماعات الترابية”

لفتيت يستعرض مضامين “تحديث ورقمنة المصالح الإدارية للجماعات الترابية”

2023-11-28 / 18:58
Photo of علماء يلتئمون بمراكش لاكتشاف عالم النجوم

علماء يلتئمون بمراكش لاكتشاف عالم النجوم

2023-11-28 / 18:16
Photo of لفتيت: “حافلات النقل الحضري كانت في مستوى لا يليق ببلادنا”

لفتيت: “حافلات النقل الحضري كانت في مستوى لا يليق…

2023-11-28 / 17:57
Photo of أزمة التعليم.. الصمدي يستعين بتجربة البيجيدي لحل الأزمة

أزمة التعليم.. الصمدي يستعين بتجربة البيجيدي لحل الأزمة

2023-11-28 / 17:29
Photo of الحموشي يشارك في افتتاح الدورة الـ 91 للجمعية العامة للإنتربول

الحموشي يشارك في افتتاح الدورة الـ 91 للجمعية العامة…

2023-11-28 / 17:13
Photo of إضراب وطني يخيم على قطاع الجماعات الترابية

إضراب وطني يخيم على قطاع الجماعات الترابية

2023-11-28 / 17:04
Photo of التوفيق: “الجامع هو الجماعة وليس البناية”

التوفيق: “الجامع هو الجماعة وليس البناية”

2023-11-28 / 15:47
Photo of طنجة.. توقيف شخص عرض صاحب محل للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

طنجة.. توقيف شخص عرض صاحب محل للسرقة تحت التهديد…

2023-11-28 / 14:18

‫2 تعليقات

  1. الى غادين تعلمهوم هدوك الحروف المصطنعة اللي تتقولو انها الامازيغية فهديك هي الطمة الكبرة و الامية بعينيها اللي هد الحكومة الفاشلة تتجتهد باش تنشرها في البلاد الاميية و الفقر و البطالة و ساعتهم المشؤمة و الامراض هد ثلات سنوات اللي بقات الهد الحكومة كانها قرون الفقراء و الناس اللي قهرتهم هد الحكومة الفاشلة لاحولا و لا قوة الا بالله العالي العظيم و ان الله يمهل و لا يهمل .

    رد

  2. دروس محو الأمية نراها مخصصة للنساء فقط ولا نرى تواجدا للرجال..متى سينتبه المسؤولون لهذا الميز.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق