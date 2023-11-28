منيب: “نطالب بإدماج الاساتذة بالوظيفة العمومية والإضرابات حق مشروع”
عبرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عن استنكارها لعدم توفر أدنى شروط التعليم والأجرة الهزيلة التي يتقاضاها الأساتذة .
وأعربت منيب في تصريح لـ”هبة بريس”، عن رفضها للنظام الأساسي مطالبة الحكومة بإدماج الأساتذة في الوظيفة الأساسية، مشددة على الأستاذ هو الركيزة الأساسية لمنظومة التعليم .
و أضافت منيب، أن تجميد النظام الأساسي قرار غير كافٍ لإصلاح المنظومة التعليمية, مشددة على ضرورة إصلاح شروط وظروف العمل و توظيف الأساتذة في اطار الوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، تابعت منيب قائلة “يجب الاستثمار في بناء كليات الطب بكل جهة و زيادة 5000 درهم لأجرة الأستاذ, وأن الدولة تتوفر على الإمكانات المادية لتوظيف الأساتذة, كونها الدولة اكبر مستثمر وأن التعليم أفضل استثمار”
ولفتت الى العلاقة الكبيرة بين النهوض بالمنظومة الصحية و المنظومة التعليمية كونهما الركيزتين الأساسيتين من أجل التنمية و العيش الكريم لكل مواطن .
وختمت منيب تصريحا بالتأكيد، على أن إضرابات الأساتذة هي إضرابات مشروعة من اجل النهوض بقطاع التعليم و ليست مطالب خبزوية. وفق تعبيرها
5 تعليقات
للأسف مثل هذه التصريحات من معارضة لا تحل المشاكل ، هولاء المدرسين في اضراب مستمر ولم يمنعهم احد ،والتلاميذ محرومون من التمدرس لازيد من شهر والدورة الاولى مقبلة على نهايتها ، فاين ممثلوا الامة من حل هذا المشكل ، واين ضمير هذه الفئة من المجتمع في قضية هي من اهم قضايا اي دولة ، لا هكذا تكون المعارضة
اذا كان الاضراب حق مشروع كيف تفسر لنا الاستاذة المحترمة منين حقوق التلميذ في التمدرس.هل يمكن لنا ان نطالب حقنا بواسطة الاضراب على حساب مواطن له حق. في جميع انحاء العام (التمدرس) حق من حقوق المواطنين
Je pense que cette femme exagère, ces derniers temps , avec des sorties sur tous les plans !Ce n’est parce qu’on est dans l’opposition qu’on tire à gauche et à droite uniquement pour se démarquer des autres ! le gouvernement a fait le nécessaire en invitant les syndicats à la table des négociations avec un plan d’action précis et une date limite pour clore ce dossier ! Cette parlementaire, au lieu d’ajouter de l’huile sur le feu , devrait pondérer ses sorties qui tirent à gauche et à droite !
الحكومة غير مستعجلة في امرها.
منذ 5 أكتوبر ولم تجلس الى النقابات الا يوم 27 نونبر 53 يوم من الروطار.
ولقاء يوم الخميس المقبل.
لماذا لا تجلسوا في مكانكم حتى تجدوا الحل او على الاقل جلسة كل يوم.
انا كاستاذ كنت انتظر ان يجدوا الحل لنشتغل أيام العطلة لكن مع الاسف.
هادي كتفكرني فرباعا ديال العدالة وتنمية نهار الب تشد الحكم غنشوفو معاها الويل لكحل