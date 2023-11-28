منيب: “نطالب بإدماج الاساتذة بالوظيفة العمومية والإضرابات حق مشروع”

أميمة نشار - هبة بريس

عبرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عن استنكارها لعدم توفر أدنى شروط التعليم والأجرة الهزيلة التي يتقاضاها الأساتذة .

وأعربت منيب في تصريح لـ”هبة بريس”، عن رفضها للنظام الأساسي مطالبة الحكومة بإدماج الأساتذة في الوظيفة الأساسية، مشددة على الأستاذ هو الركيزة الأساسية لمنظومة التعليم .

‎و أضافت منيب، أن تجميد النظام الأساسي قرار غير كافٍ لإصلاح المنظومة التعليمية, مشددة على ضرورة إصلاح شروط وظروف العمل و توظيف الأساتذة في اطار الوظيفة العمومية.

‎ وفي هذا الصدد، تابعت منيب قائلة “يجب الاستثمار في بناء كليات الطب بكل جهة و زيادة 5000 درهم لأجرة الأستاذ, وأن الدولة تتوفر على الإمكانات المادية لتوظيف الأساتذة, كونها الدولة اكبر مستثمر وأن التعليم أفضل استثمار”

ولفتت الى العلاقة الكبيرة بين النهوض بالمنظومة الصحية و المنظومة التعليمية كونهما الركيزتين الأساسيتين من أجل التنمية و العيش الكريم لكل مواطن .

وختمت منيب تصريحا بالتأكيد، على أن إضرابات الأساتذة هي إضرابات مشروعة من اجل النهوض بقطاع التعليم و ليست مطالب خبزوية. وفق تعبيرها

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