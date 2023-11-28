زينب السيمو: “رئيس الحكومة أسعدنا بنتائج الحوار مع النقابات التعليمية”

2023-11-28 / 15:15
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أميمة نشار - هبة بريس

عبرت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن فرحها بنتائج حوار رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع القاضي بقرار تجميد النظام الأساسي.

وقالت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لهبة بريس: “رئيس الحكومة ليوما فرحنا بزاف و أسعدنا بنتائج الحوار ”

و أضافت زينب السيمو بصفتها عضو لجنة التعليم ، أن النظام الأساسي الموحد للتعليم ليس بالقرآن المنزل وقابل للتغير و التعديل
مسترسلة بالقول “بعد هذا القرار نلتمس النية الصادقة لمخرجات اجتماع النقابات التعليمية الأربع مع رئيس الحكومة”

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‫21 تعليقات

  1. عيب و عار أن يتم لقاء صحفي مع مثل هؤلاء البرلمانيين عيب كبيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر بدون مستوى

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