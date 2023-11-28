زينب السيمو: “رئيس الحكومة أسعدنا بنتائج الحوار مع النقابات التعليمية”
أميمة نشار - هبة بريس
و أضافت زينب السيمو بصفتها عضو لجنة التعليم ، أن النظام الأساسي الموحد للتعليم ليس بالقرآن المنزل وقابل للتغير و التعديل
عبرت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن فرحها بنتائج حوار رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع القاضي بقرار تجميد النظام الأساسي.
وقالت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لهبة بريس: “رئيس الحكومة ليوما فرحنا بزاف و أسعدنا بنتائج الحوار ”
و أضافت زينب السيمو بصفتها عضو لجنة التعليم ، أن النظام الأساسي الموحد للتعليم ليس بالقرآن المنزل وقابل للتغير و التعديل
مسترسلة بالقول “بعد هذا القرار نلتمس النية الصادقة لمخرجات اجتماع النقابات التعليمية الأربع مع رئيس الحكومة”
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15 تعليقات
اسمعوا ايها الاساتذة البرلمانية زينب كيف تتكلم وتحلل ما قاله رئيس الحكومة ليس كبعض الدكاترة الذين يشعلون الفتنة وبعض اليساريين الذي ارادوا ان يركبوا على حقوق التلميذ حياك الله ابنتي المحترمة هكذا يكون الكلام الموزون وشكرا
وشهد شاهد من أهلها،تمخضت الولادة على فأر…….
الله يمسخك إنت ورإيس الحكومة
هاد البرلمانية كانت في التلاجة مجمدة هههههه
بوق من ابواق الريع السياسي تحاول تلميع صورة الحكومة اما الاساتدة فلا يعنيهم الحوار بين الحكومة والنقابات. ما العمل اللدي تقوم به هده البرلمانية كي تتقاضى 50000 درهم شهريا زائد التعويضات والامتيازات. كل من يدخل قبة البرلمان يخرج مليارديرات.
السيمو….السيمو….!!
السيمو في استقبال..!!
السيمو حول …!!
الله يسمح لكم من هاد البلاد !!
المغرب لم يلد سوى
..!!
هذه البرلمانية “الفرحانة” عبرت عن نفس الشعور عندما نزل النظام الأساسي نهاية شتنبر . المهم هي الفرحة … أما الباقي فهي مجرد تفاصيل …
انا فرحان بزاف وولادي فرحانين بزاف رجيراني تيموتو بالفرحة والسعادة والبهجة والسرور والنشاط ووووو😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا حوة ولا قوة الا باااه ،بنت السيمو وابوها البرلماني يفهمون في كل شىء ،ان لم نستحيي فافعل ما شءت ،
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم قهرتونا بالغلاء وزدتوها بالتعليم
شكون اشكر العروس ،امها طبعا ههههه
طبعا فالبرلمانية تطبل وتهلل لقائد الجوقة جوقة المهرجين التي تنتمي إليها. فرحانة مسكينة بتجميد النظام الأساسي كخطوة كبيرة وهي خطوة بئيسة ولا تساوي شيئا. ضحك على الذقون وربح وقت ليس إلا. أخنوش وحكومته تزيد الأوضاع تأزما واحتقانا بانعدام الحس الوطني والجدية وتكتفي بالضحك على أولاد الشعب.
ومن يشهد للعروسة
فرح الحوار مع زعيم الحزب ديالك، سعداتك.
أما الشعب متظامنون مع الأساتذة و نرفض ما جاء به حوار رئيس حكومة غير شعبية مع نقابات فاقدة للشعبية.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اسعدنا وافرحنا وانشطنا واضحكنا