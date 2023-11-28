زينب السيمو: “رئيس الحكومة أسعدنا بنتائج الحوار مع النقابات التعليمية”

2023-11-28 / 15:15
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أميمة نشار - هبة بريس

عبرت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن فرحها بنتائج حوار رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع القاضي بقرار تجميد النظام الأساسي.

وقالت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لهبة بريس: “رئيس الحكومة ليوما فرحنا بزاف و أسعدنا بنتائج الحوار ”

و أضافت زينب السيمو بصفتها عضو لجنة التعليم ، أن النظام الأساسي الموحد للتعليم ليس بالقرآن المنزل وقابل للتغير و التعديل
مسترسلة بالقول “بعد هذا القرار نلتمس النية الصادقة لمخرجات اجتماع النقابات التعليمية الأربع مع رئيس الحكومة”

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‫5 تعليقات

  1. اسمعوا ايها الاساتذة البرلمانية زينب كيف تتكلم وتحلل ما قاله رئيس الحكومة ليس كبعض الدكاترة الذين يشعلون الفتنة وبعض اليساريين الذي ارادوا ان يركبوا على حقوق التلميذ حياك الله ابنتي المحترمة هكذا يكون الكلام الموزون وشكرا

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  5. بوق من ابواق الريع السياسي تحاول تلميع صورة الحكومة اما الاساتدة فلا يعنيهم الحوار بين الحكومة والنقابات. ما العمل اللدي تقوم به هده البرلمانية كي تتقاضى 50000 درهم شهريا زائد التعويضات والامتيازات. كل من يدخل قبة البرلمان يخرج مليارديرات.

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