بورزوق يوجه إتهامات خطيرة للركراكي

وجه الدولي المغربي السابق حمزة بورزوق اتهامات خطيرة للناخب الوطني وليد الركراكي، بسبب استدعاءه لاعبين من الوداد الرياضي للمعسكر الأخير للمنتخب المغربي.

وقال بورزوق اثناء حلوله ضيفا على إذاعة “راديو مارس”، صباح اليوم الثلاثاء إن “وليد الركراكي متواطئ مع نادي الوداد من أجل توقيف البطولة الاحترافية، بغرض اراحة لاعبي النادي الأحمر”.

وأضاف: “المدرب كان عارف أنه اللاعبين كان خاصهم يرتاحو، داكشي علاش عيط على ثلاثة وملعب فيهم حتى واحد”.

وأثارت تصريحات بورزوق جدلا واسعا مرة أخرى، بعدما وجه هذه المرة إتهامات خطيرة لمدرب المنتخب الوطني المغربي الذي يمتلك كامل الصلاحيات لإستدعاء الاسماء التي تخدم خططه وطريقة لعبه.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 2 1