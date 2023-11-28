طنجة.. توقيف شخص عرض صاحب محل للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء أمس الاثنين 27 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الاثنين، على تعريض صاحب محل تجاري للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء أمس الاثنين، فيما مكن إجراء التفتيش من العثور بحوزته على جزء من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شريكه في هذه العملية الإجرامية بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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