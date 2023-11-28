بعزيز لهبة بريس: الحكومة خضعت لمقترح الاتحاد الاشتراكي وجمدت “القانون الأساسي”

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سعيد بعزيز، على أن قرار الحكومة بتجميد القانون الأساسي لموظفي التعليم وإيقاف الاقتطاعات من الأجور، كان مطلبا اتحاديا.

وقال بعزيز في تصريح لـ”هبة بريس”: “طالبنا مرارا بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى هذه المؤسسة لمسائلته في الموضوع، لكن السيد الوزير لم يحضر”.

وأضاف بعزيز أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خرج من خلال القنوات الرسمية للبلاد وطالب بتجميد هذا المرسوم لأنه هو المدخل لايجاد حل مع الشغيلة التعليمية .

هذا المطلب، يضيف البرلماني الاتحادي، الذي يتعلق بالتجميد “اتحادي”، مشيرا الى استحالة الوصول الى مرسوم الا في إطار حوار قطاعي مسؤول وجاد تكون فيه التوازنات وفق المعمول به في جميع التفاوضات الاجتماعي.

وتابع بعزيز قوله “الحكومة كانت تتلكأ.. لكن في آخر المطاف خضعت لمقترح الاتحاد الاشتراكي وقامت بالتجميد وايقاف الاقتطاع، لكن يجب أن تتجه الى الاحسن ليكون الاتفاق متين وصحيح ومسؤول مع النقابات بخصوص نقاط الاخالاف التي كانت سائدة حول المرسوم.” على حد تعبيره

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