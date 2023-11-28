الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتشبث بسحب “النظام الأساسي”
عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تشبتها بسحب النظام الاساسي الجديد، من خلال تفعيل الاجراءات القانونية المناسبة.
وذكرت الجامعة في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة عنه، أنه ,أمام محدودية وضبابية مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته، وهي المخرجات التي لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الان، يظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها”.
وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة، على تشبثها بسحب النظام الاساسي الجديد، من خلال تفعيل الاجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها اثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب انشائي أو وعد حكومي، مع اعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية، بما يعجل بإنصاف الشغيلة التعليمية ويصحح اختلالات النظام الاساسي الجديد.
وعبرت عن استنكارها إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع، قبل أن توجه دعوتها الى الشغيلة التعليمية الى توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار الى خطابات مدمني الاطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها الى الماضي.
3 تعليقات
دافعوا على التعليم الصحة الغلاء أما مسألة التعدد راه مابقاش أصلا وارد راه التوحد أو فيه الشك شكون مازال كيقلب على شي زواج
Retirer le statut voudrait dire barrer deux ans de négociations et revenir à zéro ? Non, messieurs le terme c’est geler le statut en attendant de l’améliorer ! C’est uniquement une question de terminologie ! Arrêtez de spéculer et prolonger ces grèves uniquement par idéologie !
ان الإنصات لهذه المغالطات التي ترددها الحكومة سيعطي الفرصة لمزيد من التسويف والمماطلة و ترديد عبارة سوف و سوف اخواني لا تصدقوهم لقد كدبوا علينا لمدة 14 سنة