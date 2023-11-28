“الكاف” يكشف موعد مباراتي الوداد أمام سيمبا التنزاني

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراتي الوداد الرياضي أمام سيمبا التنزاني، برسم الجولتين 3 و4 من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحدد “الكاف” موعد مباراة الوداد ضد ضيفه التنزاني ذهابا، يوم السبت 9 دجنبر القادم، على أرضية ملعب مراكش الكبير، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء.

بالمقابل، ستجرى مباراة الإياب برسم الجولة الرابعة، يوم الثلاثاء 19 دجنبر، في ملعب “بنجامين مكابا” بدار السلام، انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المغربي.

وللإشارة سيواجه فريق الوداد مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لعصبة الأبطال، يوم السبت 2 دجنبر، على أرضية ملعب “فيليكس هوفويت بواني” في العاصمة أبيدجان، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء.

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