الرباح لـ”هبة بريس”: ندافع على منع التعدد في المدونة الجديدة
دافعت رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، خديجة الرباح، على مقترحات جمعيتها لتعديل مدونة الأسرة.
وأكدت الرباح في تصريح لهبة بريس، على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية لمدونة قادرة على القضاء على جميع المظاهر التمييزية التي كانت تعرفها مدونة الاسرة السابقة، وكذا نص قانوني قادر على تحقيق المساواة والعدل في جميع الحالات والوضعيات.
وتابعت ذات المتحدثة قائلة “اذا اردنا المساواة الفعلية في الواقع، يجب أن تكون حاضرة داخل الأسرة المغربية ، أن تجسد في كل القضايا المشتركة”.
وفي نفس السياق، كشفت الرباح عن المطالب التي تضمنتها مذكرة جمعيتها لتعديل مدونة الأسرة، والمتمثلة في الولاية القانونية للنساء، منع التعدد، منع زواج الطفلات، تحقيق المسؤولية المشتركة عند إبرام عقد الزواج وعند إنهاءه، مشيرة الى أن جمعيتها تدافع على إلغاء جميع المواد التي أبانت على أنها تعرقل تحقيق المساواة في جميع الحالات والوضعيات.
46 تعليقات
الى كان. فعاليات بخاك كمارتك ماعندنا مانديرو اصلا بالزواج فما بالك التعدد
في هدا الزمان ليس في مصلحة الرجل التعدد و السبب تراجع قيمة المراة الاخلاقية و العملية ….
التعدد الله لي شرعو انت سيري دافعي على الطبقة الكادحة اما الزواج سيندثر بعد غلاء كل شيء غا تهناي
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التعدد يحد من الزنا والعلاقات الرضائية هي تشجيع على الزنا كان عليها البحث عن سبب كثرة الطلاق والنظر في قلة عمل الرجال الذين يجبرون على الطلاق لغلاء المعيشة والكراء وغيره شكرا
يجب المساواة كذلك بعد الطلاق لا متعة و لا عدة و النفقة مقسومة على الطرفين لا يتحملها الرجل وحده هذه هي المساواة