الرباح لـ”هبة بريس”: ندافع على منع التعدد في المدونة الجديدة
دافعت رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، خديجة الرباح، على مقترحات جمعيتها لتعديل مدونة الأسرة.
وأكدت الرباح في تصريح لهبة بريس، على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية لمدونة قادرة على القضاء على جميع المظاهر التمييزية التي كانت تعرفها مدونة الاسرة السابقة، وكذا نص قانوني قادر على تحقيق المساواة والعدل في جميع الحالات والوضعيات.
وتابعت ذات المتحدثة قائلة “اذا اردنا المساواة الفعلية في الواقع، يجب أن تكون حاضرة داخل الأسرة المغربية ، أن تجسد في كل القضايا المشتركة”.
وفي نفس السياق، كشفت الرباح عن المطالب التي تضمنتها مذكرة جمعيتها لتعديل مدونة الأسرة، والمتمثلة في الولاية القانونية للنساء، منع التعدد، منع زواج الطفلات، تحقيق المسؤولية المشتركة عند إبرام عقد الزواج وعند إنهاءه، مشيرة الى أن جمعيتها تدافع على إلغاء جميع المواد التي أبانت على أنها تعرقل تحقيق المساواة في جميع الحالات والوضعيات.
35 تعليقات
سيري دافعي على التلاميذ والمعلمات
ما أفلح قوم ولوا أمرهم لمرأة.
هل علماء الشريعة الإسلامية هم من يجب استشارتهم في أمور ديننا أم رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء هي من يتكلف بهذا،اتقوا الله ودافعوا عن دينكم فالرباح تريد منع التعدد وتقبل بالعلاقات الرضائية ؟
علي وجه عندها ، الزين كطير منك ،قالتلك منع التعدد، حتي تلقاي شي راجل بعدا.
جميع المغاربة الشرفاء يعرفون مع من ولمن تشتغلن هذه الجمعيات الديمقراطية بين قوسين الغرب ضد أي شيء جاء في المدونة من القرآن .. أنا أقول للسيدة الجمعاوية المدافعة عن حقوق المغربيات هؤلاء اللذين يمونون جمعيتك يبيعون المرأة في المزاد أقسم بالله المرأة في الغرب كتتباع في الفيترينا بأربعين أورو
على بحالك انت خاص التعدد اكون 5او 6
تشجع الزنا
وا اسفاه اين وصلنا اكل هذا الانحطاط لا بديل للأمة غير دينها اما تنفيذ مقترحات الغرب فهذا انحطاط ما بعده انحطاط
وجوه الشر، إلا تعلمين من يغير شرع الله قد كفر
اعملي علة منع تعدد الخليلات، اعملي على منع ارتفاع المطلقات، اعملي على منع ارتفاع العنوسة، اعملي على منع ارتفاع عدد الامهات العازبات، اعملي على منع ارتفاع عدد الاطفال خارج بيت الزوجية، اعملي على منع الخيانة الزوجية، اعملي على منع الزنا
غا اللي ما تزوجاتش او فشلت في زواجها تنشئ جمعية نسائية لتدمير ما تبقى من الاسرة و الحصيلة شعب هجين
معك حق
التعدد شرعه الله وليس لأحد حق أن يحرم ما أحل الله.
منظمة لا و طنية، ممولة من الخارج، هدفها تمرير بنود اتفاقية سيداو المشؤومة، الرامية لتفكيك الأسرة.حقوق المرأة و الأسرة المسلمة، كفلها الاسلام، ارجعوا لشرع الله إن كنتم تريدون حسن الدنيا و الآخرة، كلما ابتعدتم و بايعتم الغرب ستجدون المزيد من الزنا، و الدعارة، و أطفال الشوارع، و الاجرام، والعنوسة و الطلاق، و الانتحار و كل الآفات الاجتماعية، و الذل و المهانة أمام باقي المجتمعات. أتوجه إلى كل من يعلق و يقرأ و يهمه امر دينه و وطنه، كلكم مسؤولون، أوقفوا هذه المهزلة و طالبو بشرع الله، على الأقل في أحوال أسرنا.
آش هاد العقوبة طلت علينا غضب الله نازل عليها سيري الله ياخد فيك الحق أنت وامثالك دمرتو الأخلاق الله يرحمك يا أمي الزين والانوثة والقبول والحشمة.
الله حق و اتبعاه احق منكم و لو كره الكافرون