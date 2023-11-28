الرباح لـ”هبة بريس”: ندافع على منع التعدد في المدونة الجديدة

2023-11-28 / 12:50
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لبنى أبروك - هبة بريس

دافعت رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، خديجة الرباح، على مقترحات جمعيتها لتعديل مدونة الأسرة.

وأكدت الرباح في تصريح لهبة بريس، على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية لمدونة قادرة على القضاء على جميع المظاهر التمييزية التي كانت تعرفها مدونة الاسرة السابقة، وكذا نص قانوني قادر على تحقيق المساواة والعدل في جميع الحالات والوضعيات.

وتابعت ذات المتحدثة قائلة “اذا اردنا المساواة الفعلية في الواقع، يجب أن تكون حاضرة داخل الأسرة المغربية ، أن تجسد في كل القضايا المشتركة”.

وفي نفس السياق، كشفت الرباح عن المطالب التي تضمنتها مذكرة جمعيتها لتعديل مدونة الأسرة، والمتمثلة في الولاية القانونية للنساء، منع التعدد، منع زواج الطفلات، تحقيق المسؤولية المشتركة عند إبرام عقد الزواج وعند إنهاءه، مشيرة الى أن جمعيتها تدافع على إلغاء جميع المواد التي أبانت على  أنها تعرقل تحقيق المساواة في جميع الحالات والوضعيات.

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