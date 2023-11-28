الملك: “نقدر أواصر الأخوة التي تربط بين المغرب وموريتانيا”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشفوعة بأخلص المتمنيات للشعب الموريتاني الشقيق بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “وفي غمرة هذه المناسبة الوطنية، لا يفوتني أن أجدد تقديري لأواصر الأخوة التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدا لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا على تعزيز علاقاتنا المتينة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بما يسهم في الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات وطموحات شعبينا المشتركة”.

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