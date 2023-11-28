الملك: “نقدر أواصر الأخوة التي تربط بين المغرب وموريتانيا”

2023-11-28 / 11:39
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشفوعة بأخلص المتمنيات للشعب الموريتاني الشقيق بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “وفي غمرة هذه المناسبة الوطنية، لا يفوتني أن أجدد تقديري لأواصر الأخوة التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدا لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا على تعزيز علاقاتنا المتينة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بما يسهم في الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات وطموحات شعبينا المشتركة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحموشي يتباحث ونظيره النمساوي تعزيز التعاون الأمني

الحموشي يتباحث ونظيره النمساوي تعزيز التعاون الأمني

2023-11-28 / 13:06
Photo of المغرب يشدد على ضرورة الالتزام التام بقرارات مجلس السلم والأمن

المغرب يشدد على ضرورة الالتزام التام بقرارات مجلس السلم…

2023-11-28 / 10:28
Photo of الخميس المقبل.. “الدعم الاجتماعي المباشر “على طاولة المجلس الحكومي

الخميس المقبل.. “الدعم الاجتماعي المباشر “على طاولة المجلس الحكومي

2023-11-27 / 21:26
Photo of أخنوش : “الدولة الاجتماعية” ليست شعارا وحكومتنا اجتماعية بامتياز

أخنوش : “الدولة الاجتماعية” ليست شعارا وحكومتنا اجتماعية بامتياز

2023-11-27 / 20:23
Photo of ماكي سال : العلاقات مع المغرب “مميزة وعريقة”

ماكي سال : العلاقات مع المغرب “مميزة وعريقة”

2023-11-27 / 19:48
Photo of وهبي يسلم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء إلى عبد النباوي

وهبي يسلم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء إلى…

2023-11-27 / 17:10
Photo of أخنوش: المنظومة الصحية تحظى بعناية واهتمام بالغين من الملك

أخنوش: المنظومة الصحية تحظى بعناية واهتمام بالغين من الملك

2023-11-27 / 15:33
Photo of منع النائب الأول لرئيس جماعة فاس من مغادرة التراب الوطني

منع النائب الأول لرئيس جماعة فاس من مغادرة التراب…

2023-11-27 / 12:42
Photo of أخنوش : “الأحرار حزب المعقول والعمل الجاد وليس دكانا سياسيا “

أخنوش : “الأحرار حزب المعقول والعمل الجاد وليس دكانا…

2023-11-26 / 19:56
Photo of أخنوش ..العمل الحزبي “ماكايبغيش النعاس”

أخنوش ..العمل الحزبي “ماكايبغيش النعاس”

2023-11-26 / 11:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق