موسيماني ينتقد الدوري الأفريقي ويستغرب من غياب الرجاء عنه

موسيماني ينتقد الدوري الأفريقي ويستغرب من غياب الرجاء عنه

2023-11-28 / 11:13
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انتقد الجنوب أفريقيا بيتسو موسيماني، مسابقة الدوري الأفريقي، بسبب طريقة اختيار الأندية التي شاركت في النسخة الأولى.

وقال بيتسو موسيماني، في تصريحات لجمعية الصحفيين الجنوب أفريقيين: ” ‘السوبر ليغ ليست مسابقة تابعة للاتحاد الأفريقي، كيف يتم اختيار 8 أندية من 54 بلدا دون معايير تذكر؟”.

وأضاف: “الرجاء الرياضي والزمالك المصري فريقان كبيران في القارة الأفريقية، لا أعرف كيف تم إقصاؤهما وتعويضهما بسيمبا التنزاني”.

وأكمل: “الدوري الأفريقي بطولة مبنية على المال، أستغرب كيف يتم اختيار أندية للمشاركة فيه رغم حصولها على تنقيط تراكمي أقل خلال السنوات الأخيرة”.

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