موسيماني ينتقد الدوري الأفريقي ويستغرب من غياب الرجاء عنه
انتقد الجنوب أفريقيا بيتسو موسيماني، مسابقة الدوري الأفريقي، بسبب طريقة اختيار الأندية التي شاركت في النسخة الأولى.
وقال بيتسو موسيماني، في تصريحات لجمعية الصحفيين الجنوب أفريقيين: ” ‘السوبر ليغ ليست مسابقة تابعة للاتحاد الأفريقي، كيف يتم اختيار 8 أندية من 54 بلدا دون معايير تذكر؟”.
وأضاف: “الرجاء الرياضي والزمالك المصري فريقان كبيران في القارة الأفريقية، لا أعرف كيف تم إقصاؤهما وتعويضهما بسيمبا التنزاني”.
وأكمل: “الدوري الأفريقي بطولة مبنية على المال، أستغرب كيف يتم اختيار أندية للمشاركة فيه رغم حصولها على تنقيط تراكمي أقل خلال السنوات الأخيرة”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0