صديقي: توقف وحدة “حليب جرسيف” نتيجة صراعات ضيقة وسنجد لها حلا بشكل تشاركي

2023-11-28 / 11:12
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هبة بريس : وجدة

أثار محمد الفيلالي ممثل الغرفة الفلاحية بإقليم جرسيف خلال الدورة العادية الثانية للغرفة الفلاحية بجهة الشرق لسنة 2023 بمقر الغرفة، مشكل إفلاس وحدة “حليب جرسيف” الحديثة العهد.

وخلال مداخلته امام انظار محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد ان وحدة “حليب جرسيف” أفلست لعدة اسباب منها التسيير الأحادي الجانب لمدير الوحدة الإنتاجية، وتدخلات المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الشرق في أمور التسيير بداعي ان أعضاء المكتب الإداري غير متمرسين بحكم هم رؤسات تعاونيات، مع الإلحاح على مكتب دراسات مطالبا الوزير بإيجاد حل في اقرب الآجال والتدخل حتى تستمر الوحدة الصناعية في الإنتاج.

وزير الفلاحة صرح خلال رده على المداخلة، ان المشكل هو في تسيير الوحدة من طرف التعاونيات المساهمة وليس في المديرية الجهوية، واختلاق صراعات بينكم مما أدى الى توقفها، والوحدة الصناعية بقيمة استثمارية ب 60 مليون درهم، وسنجد لها حلا لمشاكل انتم جزء منها ولا بد من ان نتعاون جميعا والخسارة هي لكل إقليم جرسيف وليس فقط للتعاونيات المساهمة.

وتبقى وحدة “حليب جرسيف” ملف شائك تتقاذفها امواج الاتهامات المتبادلة لمن ترجع الأسباب الحقيقية في إفلاسها واين وصلت التحقيقات والإستفسارات من عدة متدخلين في القطاع وإهدار الملايين من الدراهم دون إنتاج.

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