نقابة تتهم الكاتب العام للمعهد العالي لمهن التمريضية بفاس بالشطط والفوضى في التسيير

2023-11-28 / 10:39
0
هبة بريس _ فاس

يشهد المعهد العالي لمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس، خلال الأسابيع الأخيرة، فوضى في تدبير الكاتب العام لمهامه، ويهدم ما بناه العشرات من الأطر خلال سنوات بهذه المؤسسة الصحية المتميزة، بتجربتها الرائدة على مستوى الوطني والدولي في مهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وحسب مراسلة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الموجه إلى مدير المعهد المذكور، تتوفر هبة بريس على نسخة منها ، أن الكاتب العام أصبح مصدرا للاحتقان داخل هذا المعهد وزرع كل أنواع التفرقة داخل مصالح المعهد، وذلك بحرمان بعض المتصرفين من المكاتب والأدوات اللوجيستيكة لعرقلة مهامهم الوظيفية بجودة جيدة، عرض توفير المناخ الملائم لمواصلة في أداء واجبهم المهني كاملا.

وأضافت المراسلة، بأن شطط الكاتب العام طال أيضا موظفا متصرف معروف بنزاهته وتفانيه في العمل كمال العبدي يعاني في صمت، الذي يتعرض للمضايقات والتهديد بالتنقيل التعسفي، وتزايد الاحتقان بسبب شطط الكاتب العام، دفع بالعديد من الأطر العاملة بالمعهد إلى الاحتجاج في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

كما وجهت نقابة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (المكتب الإقليمي فاس)، ملتمسا إلى مدير المعهد العالي لمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس، قصد التدخل لمعالجة الوضع المزري الشاذ الناتج عن هذه التصرفات المسيئة للمؤسسة التي راكمت الكثير في ميدان مهن التمريضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هدد مؤسسات وطنية وأجنبية بتنفيذ تفجيرات إر.هابية.. إيقاف أربعيني بالبيضاء

هدد مؤسسات وطنية وأجنبية بتنفيذ تفجيرات إر.هابية.. إيقاف أربعيني…

2023-11-28 / 13:49
Photo of الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتشبث بسحب “النظام الأساسي”

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتشبث بسحب “النظام الأساسي”

2023-11-28 / 13:32
Photo of الرباح لـ”هبة بريس”: ندافع على منع التعدد في المدونة الجديدة

الرباح لـ”هبة بريس”: ندافع على منع التعدد في المدونة…

2023-11-28 / 12:50
Photo of تنظيم الهجرة السرية يجر شخصين للاعتقال بآسفي

تنظيم الهجرة السرية يجر شخصين للاعتقال بآسفي

2023-11-28 / 12:15
Photo of صديقي: توقف وحدة “حليب جرسيف” نتيجة صراعات ضيقة وسنجد لها حلا بشكل تشاركي

صديقي: توقف وحدة “حليب جرسيف” نتيجة صراعات ضيقة وسنجد…

2023-11-28 / 11:12
Photo of الناظور .. توقيف شاب متورط بحيازة وترويج المخدرات

الناظور .. توقيف شاب متورط بحيازة وترويج المخدرات

2023-11-28 / 10:00
Photo of أزمة التعليم: التنسيق الوطني يرفض “التجميد” ويواصل برنامجه النضالي

أزمة التعليم: التنسيق الوطني يرفض “التجميد” ويواصل برنامجه النضالي

2023-11-28 / 09:20
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-11-28 / 09:05
Photo of المصادقة بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الدعم المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية

المصادقة بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الدعم المباشر…

2023-11-27 / 23:37
Photo of الإحصاء العام للسكان والسكنى…شراكة لتكوين الموارد البشرية المكلفة بجمع المعطيات

الإحصاء العام للسكان والسكنى…شراكة لتكوين الموارد البشرية المكلفة بجمع…

2023-11-27 / 19:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق