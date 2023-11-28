نقابة تتهم الكاتب العام للمعهد العالي لمهن التمريضية بفاس بالشطط والفوضى في التسيير

هبة بريس _ فاس

يشهد المعهد العالي لمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس، خلال الأسابيع الأخيرة، فوضى في تدبير الكاتب العام لمهامه، ويهدم ما بناه العشرات من الأطر خلال سنوات بهذه المؤسسة الصحية المتميزة، بتجربتها الرائدة على مستوى الوطني والدولي في مهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وحسب مراسلة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الموجه إلى مدير المعهد المذكور، تتوفر هبة بريس على نسخة منها ، أن الكاتب العام أصبح مصدرا للاحتقان داخل هذا المعهد وزرع كل أنواع التفرقة داخل مصالح المعهد، وذلك بحرمان بعض المتصرفين من المكاتب والأدوات اللوجيستيكة لعرقلة مهامهم الوظيفية بجودة جيدة، عرض توفير المناخ الملائم لمواصلة في أداء واجبهم المهني كاملا.

وأضافت المراسلة، بأن شطط الكاتب العام طال أيضا موظفا متصرف معروف بنزاهته وتفانيه في العمل كمال العبدي يعاني في صمت، الذي يتعرض للمضايقات والتهديد بالتنقيل التعسفي، وتزايد الاحتقان بسبب شطط الكاتب العام، دفع بالعديد من الأطر العاملة بالمعهد إلى الاحتجاج في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

كما وجهت نقابة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (المكتب الإقليمي فاس)، ملتمسا إلى مدير المعهد العالي لمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس، قصد التدخل لمعالجة الوضع المزري الشاذ الناتج عن هذه التصرفات المسيئة للمؤسسة التي راكمت الكثير في ميدان مهن التمريضية.

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