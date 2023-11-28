الناظور .. توقيف شاب متورط بحيازة وترويج المخدرات

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، من توقيف شاب من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

المعني بالامر كان يشكل موضوع عدة مذكرات ابحاث على الصعيد الوطني من اجل ترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين)، حيث أسفرت التحريات عن رصد مكان تردده وإيقافه بمدينة سلوان. فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمناسبة نفس القضية من حجز سيارة مزورة، وسلاحين أبيضين، ومفتاح سيارة فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه جزء من عائدات النشاط المحظور وهاتف نقال.

وقد تم إخضاع المعني لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما لا تزال التحريات جارية لأجل تحديد جميع تفاصيل الافعال المنسوبة للمشتبه به والوصول إلى بقية امتدادات القضية.

وتندرج هذه القضية في سياق المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن الوطني لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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