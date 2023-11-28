بايدن: لن نتخلى عن العمل لتحقيق حل الدولتين

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تتوانى عن العمل حتى تحقيق “حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية”.

وكتب بايدن على حسابه في منصة “إكس”: “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الطويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. ومن أجل التأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يعيشون على قدم المساواة من الحرية والكرامة، فإننا لن نتخلى عن العمل لتحقيق هذا الهدف”.

وفي وقت سابق،أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة “ليس سوى البداية” وجدد الدعوة في الوقت ذاته إلى العمل على “حل الدولتين”.

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