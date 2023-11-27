وصول الدفعة الرابعة من المحتجزين المفرج عنهم إلى إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، وصول 11 من الأسرى المحتجزين لدي حركة “حماس” في قطاع غزة، إلى البلاد،

ضمن رابع دفعة تبادل للأسرى بين الحركة وإسرائيل، بموجب الصفقة التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وقال الجيش في بيان، إن “وحدة نخبة من الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك (جهاز الأمن العام) ترافقان الآن المختطفات والمختطفين الـ11 الذين عادوا إلى إسرائيل”.

وأضاف: “بعد إجراء تقييم أولي لحالتهم الصحية، سترافق قواتنا العائدين حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم (التي تنتظرهم) في المستشفيات”.

وهذه رابع مجموعة من المحتجزين يتم الإفراج عنها منذ الجمعة، في إطار اتفاق كان سينتهي مفعوله صباح الثلاثاء، لكنه مدد يومين إضافيين بحسب حماس وقطر.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسليم المحتجزين إلى الصليب الأحمر.

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