الجامعة تقيم حفلا على شرف المنتخب المغربي للفتيان

هبة بريس _ رياضة

أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء يومه الاثنين 27 نونبر 2023 ، بمركب محمد السادس لكرة القدم حفلا على شرف المنتخب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، الذي تمكن من الوصول لربع نهائي كأس العالم التي تجرى اطوارها بإندونيسيا.

وخلال هذا الحفل، شكر عبد الحميد آيت بودلال، عميد المنتخب الوطني، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على دعمه لكرة القدم الوطنية، كما شكر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على توفيره جميع شروط النجاح للنخبة الوطنية.

من جانبه هنأ سعيد شيبا،مدرب المنتخب الوطني جميع العناصر على المستوى الذي ظهرت به في هذا المحفل الدولي، داعيا إياها إلى مواصلة عملها بكل جدية واحترافية حتى يتسنى لها حمل قميص المنتخب الوطني الأول.

بدوره، عبر محمد جودار، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به ” أشبال الاطلس” خلال نهائيات كأس العالم، مبرزا الدور الكبير الذي لعبته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع في توفير جميع ظروف الاشتعال.

ودعا محمد جودار، لاعبي المنتخب الوطني إلى العمل أكثر والاجتهاد لتطوير مستواهم.

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