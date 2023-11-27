حماس تنشر قائمة الأسرى والأسيرات المقرر الإفراج عنهم في اليوم الرابع

هبة بريس _ وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الإثنين، أنها تسلمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم، من السجون الإسرائيلية.

ونشرت الحركة قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الرابع من صفقة التبادل.

الأسيرات:

– ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين

– نفوذ جاد عارف حماد / القدس

– عطاف يوسف محمد جرادات / جنين

الأشبال

آدم عبودة حشن غيث / القدس

صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس

عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس

محمد مهند محمد أبو حمص /القدس

منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم

عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة

يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة

أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة

نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس

عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة

علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة

محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة

عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل

جواد توفيق يوسف كميل/ جنين

خليل فراس خليل هيكل /القدس

خالد أبو عصب/ القدس

محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل

أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة

صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم

دجانة محمود موسى عطون/ القدس

يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل

حمزه صالح محمد داود / قلقيلية

قسم خالد محمود العلامي/ الخليل

يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس

محمد غازي محمد نزال/ جنين

ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة

مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس

يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس

محمد هاني راتب هيموني / القدس

وتعد هذه القائمة الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، بموجب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها كل من حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية، وبدأ سريانها الجمعة الماضي

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