ياسين بونو يستعد لظهوره الأول في دوري أبطال آسيا

ياسين بونو يستعد لظهوره الأول في دوري أبطال آسيا

2023-11-27 / 20:01
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يستعد الدولي المغربي ياسين بونو لظهوره الأول في دوري أبطال آسيا، غدا الثلاثاء، خلال مباراة فريقه الهلال السعودي ضد مضيفه نافباهور الأوزبكي، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وستكون مباراة الغد الأولى للحارس الدولي المغربي في مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما غاب عن المباريات السابقة بسبب عدم تواجده في القائمة القارية لأجانب فريقه.

وتحدث بونو عن مباراة الغد بالقول: “سعيد بمشاركتي الأولى مع الفريق في المسابقات الآسيوية، وبتواجدي هنا في أوزبكستان”.

يشار إلى أن مباراة الهلال ضد نافباهور ستقام غدا الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المغربي.

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