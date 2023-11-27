باكستان..”قرار قبلي” ينهي حياة فتاة نشرت صورة بمواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس _ متابعة

في واقعة مأساوية ، قتلت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما في إحدى القرى بجبال شمال غرب باكستان بسبب نشرها صورة لها في مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت مصادر باكستانية، إن الشرطة الباكستانية تحقق في مقتل الفتاة بعد أن طالب كبار قريتها بقتلها لأنها ظهرت في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أحدث ضحايا ما يُعرف بجرائم الشرف في باكستان.

وأضافت الشرطة أن الفتاة قُتلت بعد أن أمر مجلس قبائل القرية، المعروف باسم جيرجا، بقتلها هي وصديقة ظهرت معها في الصورة.

وأوضحت الشرطة أن بعض أقارب الفتاة القتيلة من بين المشتبه بهم ، حيث “قتل القرويون إحدى الفتاتين بالرصاص بينما أنقذت الشرطة الفتاة الأخرى”.

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