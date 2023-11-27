باكستان..”قرار قبلي” ينهي حياة فتاة نشرت صورة بمواقع التواصل الاجتماعي

2023-11-27 / 19:03
0
هبة بريس _ متابعة

في واقعة مأساوية ، قتلت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما في إحدى القرى بجبال شمال غرب باكستان بسبب نشرها صورة لها في مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت مصادر باكستانية، إن الشرطة الباكستانية تحقق في مقتل الفتاة بعد أن طالب كبار قريتها بقتلها لأنها ظهرت في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أحدث ضحايا ما يُعرف بجرائم الشرف في باكستان.

وأضافت الشرطة أن الفتاة قُتلت بعد أن أمر مجلس قبائل القرية، المعروف باسم جيرجا، بقتلها هي وصديقة ظهرت معها في الصورة.

وأوضحت الشرطة أن بعض أقارب الفتاة القتيلة من بين المشتبه بهم ، حيث “قتل القرويون إحدى الفتاتين بالرصاص بينما أنقذت الشرطة الفتاة الأخرى”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السويد.. رئيس الوزراء يعلق على الدعوة لـ”تسوية مساجد بالأرض”

السويد.. رئيس الوزراء يعلق على الدعوة لـ”تسوية مساجد بالأرض”

2023-11-27 / 21:03
Photo of حماس تنشر قائمة الأسرى والأسيرات المقرر الإفراج عنهم في اليوم الرابع

حماس تنشر قائمة الأسرى والأسيرات المقرر الإفراج عنهم في…

2023-11-27 / 20:33

“غوتيريش” يرفض الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة

2023-11-27 / 18:41
Photo of المدون الجزائري “بنسديرة ” : القايد صالح قتل بطريقة مروعة

المدون الجزائري “بنسديرة ” : القايد صالح قتل بطريقة…

2023-11-27 / 18:21
Photo of اعتقال مطلق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين في فيرمونت الأمريكية

اعتقال مطلق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين في فيرمونت…

2023-11-27 / 18:16
Photo of الوسيط القطري يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

الوسيط القطري يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

2023-11-27 / 18:08
Photo of حما.س: سنعمل على تمديد الهدنة وفقا لعدد المحتجزين المدنيين

حما.س: سنعمل على تمديد الهدنة وفقا لعدد المحتجزين المدنيين

2023-11-27 / 12:12
Photo of فرنسا.. بدء محاكمة 6 قاصرين متهمين بقت.ل المدرس “صامويل باتي”

فرنسا.. بدء محاكمة 6 قاصرين متهمين بقت.ل المدرس “صامويل…

2023-11-27 / 10:48
Photo of إسرائيل: ماسك لن يزود غزة بالإنترنت إلا بموافقتنا

إسرائيل: ماسك لن يزود غزة بالإنترنت إلا بموافقتنا

2023-11-27 / 10:06
Photo of بلجيكا.. إغلاق عشرات المدارس بعد إنذار بوجود قنبلة

بلجيكا.. إغلاق عشرات المدارس بعد إنذار بوجود قنبلة

2023-11-27 / 09:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق