“غوتيريش” يرفض الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة

2023-11-27 / 18:41
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هبة بريس _ وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، إلى هدنة إنسانية كاملة في غزة بدلا من الوقف المؤقت لإطلاق النار، مشيرا إلى أن “الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم”.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان “يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، وأن يؤدي لهدنة إنسانية كاملة من أجل سكان غزة وإسرائيل والمنطقة الأوسع”.

وأضاف “ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة”.

وقال دوجاريك إن غوتيريش دعا مجددا إلى إطلاق حركة حماس سراح المحتجزين فورا ودون قيد أو شرط.

وذكر أن الأمم المتحدة كثفت تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية في أثناء الهدنة وأنها أرسلت مساعدات إلى بعض المناطق الشمالية من القطاع الساحلي الذي ظلت أجزاء كبيرة منه معزولة لأسابيع.

وأضاف “لكن هذه المساعدات تلبي بالكاد الاحتياجات الهائلة لنحو 1.7 مليون نازح. الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم”.

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