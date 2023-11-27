المدون الجزائري “بنسديرة ” : القايد صالح قتل بطريقة مروعة

ا.بويعقوبي - هبة بريس

سلط المدون الجزائري سعيد بنسديرة ، الضوء على ظروف وفاة الجنرال القوي القايد صالح سنة 2019 إثر نوبة قلبية بحسب الرواية الرسمية الجزائرية، حيث أكد بنسديرة أن القايد صالح تمت تصفيته .

وأضاف المدون الجزائري خلال مقطع فيديو نشره على قناته بموقع يوتوب ، أن توقيت وفاة القايد صالح في إبانه يطرح أكثر من علامة استفهام مؤكدا على أن الأخير قتل بطرقة مروعة بحسب قوله ، كما دعا بنسديرة الشعب الجزائري الى البحث في ظروف وفاة القايد صالح للوصول الى حقائق قد تقلب الطاولة على شخصيات تتقلد مناصب المسؤولية بالجزائر .

وشغل قايد صالح منصب رئيس أركان الجيش لمدة 15 سنة، وهي مدة قياسية، حيث أصبح يظهر بوصفه الرجل القوي في الجزائر في تلك المرحلة ، قبل أن ثعلن التلفزيون الجزائري بشكل مفاجئ وفاة للقايد صالح إثر نوبة قلبية ليتم تعيين السعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الجزائري .

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