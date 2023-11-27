اعتقال مطلق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين في فيرمونت الأمريكية

2023-11-27 / 18:16
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هبة بريس _ وكالات

قالت شرطة ولاية فيرمونت الأمريكية، اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت في هجوم يجري التحقيق فيه فيما يشتبه أن يكون جريمة بدافع الكراهية.

وقالت شرطة بيرلينغتون في وقت سابق إن رجلا يحمل مسدسا أطلق النار على الثلاثة في الشارع بالقرب من جامعة فيرمونت، مساء يوم السبت، ثم فر هاربا.

وأكدت لاحقا أنها اعتقلت المشتبه به الذي يدعى جيسون جيه إيتون (48 عاما) عصر أمس الأحد. وأضافت أن الشرطة ومكتب رئيس البلدية سيعقدان مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الإثنين لمناقشة الحادث والاعتقال.

وقالت الشرطة إن اثنين من الضحايا مواطنين أمريكيين والثالث مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة وجميعهم في عمر 20 عاما. وأضافت أن اثنين منهم كانا يرتديان الكوفية الفلسطينية وقت وقوع الهجوم.

وترددت أنباء أن الضحايا كانوا يتحدثون بالعربية وقت الهجوم، وفقا لمعهد التفاهم الشرق أوسطي، وهو منظمة غير ربحية مؤيدة للفلسطينيين والتي قالت أيضا إن المهاجم فتح النار على الثلاثة بعدما بدأ في الصياح ومضايقتهم. وتقول الشرطة إنه أطلق أربع رصاصات دون التفوه بكلمة.

وجاء إطلاق النار في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة زيادة في البلاغات عن الحوادث المرتبطة برهاب الإسلام ومعاداة السامية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة

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