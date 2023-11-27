بعثة المنتخب المغربي تعود إلى أرض الوطن بعد مشاركتها في مونديال الفتيان

عادت بعثة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، زوال يومه الاثنين 27 نونبر 2023 إلى المغرب، قادمة من اندونيسيا، بعدما شارك “أشبال الاطلس” في نهائيات كأس العالم للفتيان.

وكان المنتخب المغربي قد حقق نتائج إيجابية خلال هذه الدورة العالمية حيث وصل إلى الدور الربع بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، قبل أن يفوز على المنتخب الإيراني في مرحلة ثمن النهائي بالضربات الترجيحية.

ووجدت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في استقبالها بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء طارق ناجم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

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