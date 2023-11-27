أخنوش: خصصنا 1.3 مليار درهم لتأهيل العرض الصحي بمناطق الزلزال

هبة بريس

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنّ الحكومة خصصت برسم هذه السنة، ميزانية إجمالية قدرها 1.3 مليار درهم، لتأهيل العرض الصحي بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن تخصيص هذه الميزانية، يأتي لبناء وتطوير مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية، التي ستمكن من توفير 665 سريرا استشفائيا.

وشدد على أن الرؤية التي تحملها الحكومة للقطاع الصحي لا تقف عند تأهيل البنية التحتية فحسب، بل إن المنظور الشمولي يلزمها باستعجال النظر في العنصر البشري، باعتباره أهم المرتكزات الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية.

وقال إن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية.

وأبرز أن الحكومة، قامت بتوقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

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