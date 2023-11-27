أخنوش: بلادنا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الدوائية الوطنية.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين “في سياق الرؤية المولوية السديدة لتقوية السيادة الصحية كأساس للأمن الاستراتيجي للمملكة، وتنفيذا للإرادة الملكية الداعية إلى تعزيز الأمن الدوائي وتمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمستلزمات الطبية ذات جودة وبأثمنة مقبولة، سنعمل على إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بموجب القانون رقم 10.22 وتمتيعها بالاختصاصات اللازمة وتمكينها من الآليات الضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال؛”

وتسير بلادنا اليوم، يضيف أخنوش، على الطريق الصحيح لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، بالشكل الذي سيمكننا من تقليص حجم استيراد الأدوية من الخارج، والاعتماد على قدراتنا الذاتية في إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية. فالمملكة قادرة على تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تلبية 70 % من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية واللقاحات.

ويسترسل “هذا في الوقت الذي نلتزم فيه بدعم كل المشاريع الاستثمارية التي تسير في هذا الاتجاه، كما هو الحال بالنسبة لأول مصنع ذكي للأدوية الجَنيسة في القارة الأفريقية، والذي سبق أن أعطِيَ انطلاق العمل به بإقليم النواصر خلال السنة الجارية.”

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