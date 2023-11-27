أخنوش: الدولة تتحمل تكاليف اشتراك 10,5 مليون شخص في الـCNSS

2023-11-27 / 16:19
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هبة بريس - الرباط

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الدولة تتحمل تكاليف اشتراك أزيد من 10.5 شخص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال أخنوش في كلمته بالجلسة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين “من حقنا جميعا، أن نكون فخورين ومعتزين بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023، فأكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.”

وأضاف أخنوش، أنه لحدود اليوم، تمت معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين منAMO – TADAMONE، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم، بتعويض متوسط يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد.

وأشار أخنوش، الى أن هذه النفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

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‫2 تعليقات

  1. من حقهم بلل من ابسط حقوقهم و الفضل لله اولا تم للمللك ححففظه الله ثانيا و للوو عااد الامر اليكم لما صرفتم فلسا واحدا لدعم الفقراء

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