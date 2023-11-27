أخنوش: خصصنا أزيد من 30 مليار درهم لقطاع الصحة
هبة بريس - الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته خصصت ميزانية مالية مهمة لقطاع الصحة هذه السنة.
وقال أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين “منذ تنصيب الحكومة، وإدراكا منا بحجم الاكراهات والتحديات وضرورة مباشرة الاصلاحات الكبرى، في ظل استمرار خدمات المرفق العام، اتخذنا قرارا بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية كما التزمنا بها مع المغاربة.”
وأضاف رئيس الحكومة، أن الميزانية الاجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 ، بلغت مايناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة اجمالية تقدر ب55% مقارنة مع ميزانية سنة 2021.
وأضاف أخنوش، أن هذه الميزانية ستمكن من تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة بالنجاعة والفعالية المطلوبة.
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3 تعليقات
3 ملايير غير كافية لقطاع الصحة !
على الاقل بالنسبة لبلد ساكنته تناهز 40 مليون نسمة ، يجب تخصيص ما بين 6 او 10 مليار لهذا القطاع ….
و الله ما خصتتوا حاجة للمواطن الملك حفظه اللله هو من يتدخل دوما لانقاذ ما يمكن انقاذه و اصلاح ما افسدده اللمفسدون من اعضاء احزبكم و اتحدى احزابكم كلها انن تنفي عن نفسها كونها تضم اععضءء فاسدين على مسستوى كل المراتب الحزبية
اش من الصحة الله اجيبك على خير