أخنوش: خصصنا أزيد من 30 مليار درهم لقطاع الصحة

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته خصصت ميزانية مالية مهمة لقطاع الصحة هذه السنة.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين “منذ تنصيب الحكومة، وإدراكا منا بحجم الاكراهات والتحديات وضرورة مباشرة الاصلاحات الكبرى، في ظل استمرار خدمات المرفق العام، اتخذنا قرارا بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية كما التزمنا بها مع المغاربة.”

وأضاف رئيس الحكومة، أن الميزانية الاجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 ، بلغت مايناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة اجمالية تقدر ب55% مقارنة مع ميزانية سنة 2021.

وأضاف أخنوش، أن هذه الميزانية ستمكن من تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة بالنجاعة والفعالية المطلوبة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6