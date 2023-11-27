أخنوش: الحكومة استطاعت تعميم ورش التغطية الصحية رغم صعوبة الظرفية

2023-11-27 / 15:52
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن حكومته حرصت على تعميم ورش التغطية الصحية رغم صعوبة الظرفية.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين “حرصا منا على احترام الأجندة الملكية، وفي زمن قياسي، استطاعت الحكومة بكل مكوناتها تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية.”

وأضاف أخنوش قائلا “كان لابد لنا من المضي قدما نحو إرساء نموذج للرعاية الصحية يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية واحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنين والمواطنات.”

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تعليق واحد

  1. ربما سعادة الوزير لا يعيش في المغرب . استيقض الوضع أخطر مما تتصور أو تتعمد تنزيل قانون تفقير الشعب وإعادة التربية كما وعدتهم.

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