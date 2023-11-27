أخنوش: المنظومة الصحية تحظى بعناية واهتمام بالغين من الملك

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن المنظومة الصحية الوطنية حظيت بعناية ملكية واهتمام بالغ لدى جلالة الملك محمد السادس.

واستحضر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، زوال اليوم الإثنين، خطابات جلالة الملك، التي دعا فيها غير ما مرة إلى “ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة وناجعة، وإرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم”.

وأشار في معرض كلمته إلى أن العطف المولوي تجسد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد حين قال جلالته في منطوقه السامي إن “العناية التي أعطيها للمواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة”.

وشدد أخنوش على أن الحكومة التي يرأسها تعي جيدا “الأولوية الوطنية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين المغاربة، وما يتيحه ذلك من تعزيز لمعالم الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي حفظا لكرامتهم وصونا لحقوقهم الإنسانية والدستورية”.

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