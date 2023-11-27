الحكومة تعد بتجميد “القانون الأساسي” وتوقف اقتطاعات الأجور
وعدت الحكومة، يومه الاثنين، رجال ونساء التعليم، بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.
وأبرز رئيس الحكومة في تصريح عقب اجتماعه مع النقابات التعليمية أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها السيد شكيب بنموسى، بعضوية السيدين السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وأكد أنه ” تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.
وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه ” لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.
وبعدما أشار إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل، خلص السيد أخنوش إلى أن هناك “آفاقا جد إيجابية” بالنسبة لمعالجة هذا الملف.
12 تعليقات
محاولة فاشلة..
الا فاصبروا يارجال التعليم
وجب اصدار بلاغ رئاسي و تحديد سقف الحوار و الا نحن مازلنا هنا
الخلاصة الصفرية كما تعودنا من الحكومة. مطالبنا هي :
سحب النظام المأساوي و ليس تجميده.
ترسيم المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
الزيادة في الأجور على الاقل 4000درهم
حلحلة جميع الملفات الأخرى.
للأسف الحكومة تعمق الأزمة و تزيد الاحتقان.
السادة الاساتذة :
بخصوص التجميد المزعوم
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– لا يمكن العمل بدون نظام أساسي، فلا بد من نظام أساسي يؤطر عمل الموظفين بالقطاع.
– لا يمكن للحكومة ان تشتغل بالفراغ القانوني الذي سيخلفه ما يسمونه بتجميد العمل بالنظام الأساسي.
– قانونيا ليس هناك بند يعطي الحق للحكومة ان تجمد العمل بالنظام الاساسي دون بديل للنظام الاساسي الحالي.
– تجميد العمل بالنظام الاساسي: لن يتم إلا بإصدار مرسوم اخر بالجريدة من طرف الحكومة، توقف تطبيق المرسوم 2.23.819 و إرجاع النظام الأساسي لسنة 2003 للعمل به أو أي حل آخر.
– في حالة غياب مرسوم يقر بتجميد العمل بالمرسوم: 2.23.819 فهو بالنسبة للحكومة لا يزال ساري المفعول.
– التجميد الحقيقي هو : اصدار مرسوم يسحب نظام المآسي و يطرح بديل له من أجل الاشتغال به إلى حين اقرار نظام أساسي آخر.
غير هذا، فهذه المصطلحات لا تصلح إلا للاستهلاك الاعلامي.
منقول
خطة ذكية : تجميد النظام الأساسي إلى حين المصادقة على قانون الإضراب وبعدها إعادته وفرض الأمر الواقع
لن نقبل بغير سحب النظام الأساسي وإلغائه وتعويضه بنظام أساسي موحِّد في إطار الوظيفة العمومية بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بدل وزير التشغيل وإلا لن نتراجع عن إضراباتنا
La responsable, maintenant, est dans le camp des profs de réintégrer leurs classes ipso facto sans conditions préalables, il n’y a ni vainqueur ni vaincu il s’agit de l’intérêt des élèves de l’école publique !
يجب سحب النظام الاساسي جملة وتفصيلا .اما التجميد فهو غير مجدي وغير كافي لعودة الاساتذة لاقسامهم حتى تتضح الرؤية
لن يتم الاقتطاع في الشهور المقبلة.
لن يتم الاقتطاع في الشهور المقبلة.
لن يتم الاقتطاع في الشهور المقبلة.
خطأ لأن الاقتطاع قد تم فعلا، و كلام الحكومة عن محاولةإيجاد حلول في ماسيأتي من الاقتطاعات، يعني لم تكن حاسمة ثم تجميد النظام الأساسي يعني العودة إليه وتعديل بعض بنوده و الاساتذة يطالبون بإلغائه لماذا؟ أولا للتسمية “موارد بشرية” وهذا يؤكد خوصصة القطاع في الأفق، عقوبات مجحفة و ساعات عمل أكثر و مهام أكثر وعدم تغيير في الأرقام الاستدلالية و عدم تضمنه لأي زيادة و عدم إدماج المفروض عليهم التعاقد و صعوبة الترقيات وووو.العرض الحكومي يبقى دون الإنتظارات
خطأ لأن الاقتطاع قد تم فعلا، و كلام الحكومة عن محاولةإيجاد حلول في ماسيأتي من الاقتطاعات، يعني لم تكن حاسمة ثم تجميد النظام الأساسي يعني العودة إليه وتعديل بعض بنوده و الاساتذة يطالبون بإلغائه لماذا؟ أولا للتسمية “موارد بشرية” وهذا يؤكد خوصصة القطاع في الأفق، عقوبات مجحفة و ساعات عمل أكثر و مهام أكثر وعدم تغيير في الأرقام الاستدلالية و عدم تضمنه لأي زيادة و عدم إدماج المفروض عليهم التعاقد و صعوبة الترقيات وووو.العرض الحكومي يبقى دون الإنتظارات