لويس إنريكي معجب بأداء أشرف حكيمي

أشاد لويس إنريكي، بالدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، مؤكدا إعجابه به كواحد من أبرز اللاعبين في الفريق.

وقال إنريكي في مقابلة عبر قناة “أمازون برايم فيديو” إنه معجب بحكيمي كثيرا، لأنه لاعب يحسن الأدوار الهجومية ولديه إمكانات كبيرة.

وأضاف المتحدث نفسه: “الجميل في حكيمي أيضا هو أنه يحب الدفاع بشراسة، وبالنسبة إلي يتمتع بصفات المدافع المثالي، لذلك أنا معجب به وبما يقدمه لفريقنا”.

وأضاف المدرب الإسباني: “لكن لدى حكيمي بعض المهام التي يجب تحسينها. أحاول دائما تنبيه اللاعب ألا يكون راضيا عن نفسه سواء سجل 3 أهداف أو قدم 4 تمريرات حاسمة، يجب أن يكون طموحا، وإذا تناسى ذلك سأذكره”.

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