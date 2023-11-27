بعد فوضى الريكولاج.. أمن سطات يطارد المخالفين

2023-11-27 / 13:54
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد أن صار شارع الحسن الثاني القلب النابض بمدينة سطات مسرحا للظاهرة الريكولاج بالعلالي من قبل بعض أصحاب الطاكسيات والحافلات، رصدت هبة بريس صباح اليوم الاثنين عن قرب وبالضبط بشارع الحسن الثاني تحركات لدوريات أمن السير والجولان بالمدينة وهي تحرر المخالفات وتحيل المركبات المخالفة على المستودع البلدي…

مدينة سطات باتت تعيش فوضى بمعظم شوارعها والنقاط الحساسة بها وبمحيط المؤسسات التعليمية، عنوانها الأبرز محطات عشوائية لاقتناص المسافرين نهارا جهارا وأمام الملأ من قبل سيارات أجرة كبيرة وحافلات، فيما رُفعت أصوات تطالب الجهات المعنية والقطاع الوصي لمعالجة الوضع الذي بات يشكل عبءا ثقيلا على عناصر أمن المرور، ناهيك عن مساهمة الظاهرة في عرقلة السير والجولان وارتفاع منسوب حوادث سير لا قدر الله.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن معالجة ظاهرة الريكولاج تأخذ في بعدها البعد الاجتماعي التعايشي لهذه الفئة، حيث بمقتضاه يسمح لسيارات الأجرة القروية بدخول المحطة الرئيسية شريطة أن لا تتوقف بالشارع العام وخاصة شارع الحسن الثاني، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمخالفة مع حجز مركبته…

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: خصصنا 1.3 مليار درهم لتأهيل العرض الصحي بمناطق الزلزال

أخنوش: خصصنا 1.3 مليار درهم لتأهيل العرض الصحي بمناطق…

2023-11-27 / 17:26
Photo of أخنوش: بلادنا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية

أخنوش: بلادنا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق السيادة الدوائية…

2023-11-27 / 16:51
Photo of أخنوش: الدولة تتحمل تكاليف اشتراك 10,5 مليون شخص في الـCNSS

أخنوش: الدولة تتحمل تكاليف اشتراك 10,5 مليون شخص في…

2023-11-27 / 16:19
Photo of أخنوش: خصصنا أزيد من 30 مليار درهم لقطاع الصحة

أخنوش: خصصنا أزيد من 30 مليار درهم لقطاع الصحة

2023-11-27 / 16:09
Photo of أخنوش: الحكومة استطاعت تعميم ورش التغطية الصحية رغم صعوبة الظرفية

أخنوش: الحكومة استطاعت تعميم ورش التغطية الصحية رغم صعوبة…

2023-11-27 / 15:52
Photo of الرباط.. مواطنون يطالبون بربط المحطة الطرقية الجديدة بحافلات نقل عمومية

الرباط.. مواطنون يطالبون بربط المحطة الطرقية الجديدة بحافلات نقل…

2023-11-27 / 15:24
Photo of جماعة إنزكان على صفيح ساخن بسبب أزمة التسيير وتعثر مصالح المواطنين

جماعة إنزكان على صفيح ساخن بسبب أزمة التسيير وتعثر…

2023-11-27 / 15:16
Photo of الحكومة تعد بتجميد “القانون الأساسي” وتوقف اقتطاعات الأجور

الحكومة تعد بتجميد “القانون الأساسي” وتوقف اقتطاعات الأجور

2023-11-27 / 15:08
Photo of التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز الرقمنة في الجامعات المغربية

التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز الرقمنة في الجامعات المغربية

2023-11-27 / 14:41
Photo of بالدموع.. أمهات تشتكين من استمرار الإضرابات وتصرحن: “وليداتنا ضاعو”

بالدموع.. أمهات تشتكين من استمرار الإضرابات وتصرحن: “وليداتنا ضاعو”

2023-11-27 / 11:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق