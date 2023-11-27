بعد فوضى الريكولاج.. أمن سطات يطارد المخالفين

محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد أن صار شارع الحسن الثاني القلب النابض بمدينة سطات مسرحا للظاهرة الريكولاج بالعلالي من قبل بعض أصحاب الطاكسيات والحافلات، رصدت هبة بريس صباح اليوم الاثنين عن قرب وبالضبط بشارع الحسن الثاني تحركات لدوريات أمن السير والجولان بالمدينة وهي تحرر المخالفات وتحيل المركبات المخالفة على المستودع البلدي…

مدينة سطات باتت تعيش فوضى بمعظم شوارعها والنقاط الحساسة بها وبمحيط المؤسسات التعليمية، عنوانها الأبرز محطات عشوائية لاقتناص المسافرين نهارا جهارا وأمام الملأ من قبل سيارات أجرة كبيرة وحافلات، فيما رُفعت أصوات تطالب الجهات المعنية والقطاع الوصي لمعالجة الوضع الذي بات يشكل عبءا ثقيلا على عناصر أمن المرور، ناهيك عن مساهمة الظاهرة في عرقلة السير والجولان وارتفاع منسوب حوادث سير لا قدر الله.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن معالجة ظاهرة الريكولاج تأخذ في بعدها البعد الاجتماعي التعايشي لهذه الفئة، حيث بمقتضاه يسمح لسيارات الأجرة القروية بدخول المحطة الرئيسية شريطة أن لا تتوقف بالشارع العام وخاصة شارع الحسن الثاني، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمخالفة مع حجز مركبته…

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