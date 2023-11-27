فريقان مغربيان نسويان ضمن القائمة المختصرة لجوائز الكاف

فريقان مغربيان نسويان ضمن القائمة المختصرة لجوائز الكاف

2023-11-27 / 13:12
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن القائمة المختصرة المرشحة لِنيل جائزة “فريق السنة” للسيدات 2023.

وضمت القائمة نادييْ الجيش الملكي، وسبورتينغ الدار البيضاء, نظير المستوى الجيد الذي ظهر به الفريقان خلال الموسم الكروي الحالي في منافسة دوري أبطال أفريقيا, الى جانب كل من من أمبيم داركوا الغاني، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ثم جي كي تي التنزاني.

يشار إلى أن حفل توزيع الجوائز الخاصة بالكاف، سينظم في مدينة مراكش، يوم 11 دجنبر المقبل

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