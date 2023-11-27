المنتخب المغربي النسوي حاضر في القائمة المختصرة لجوائز الكاف

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومه الإثنين، عن القائمة المختصرة للمنتخبات المرشحة لنيل جائزة أفضل منتخب للسيدات في سنة 2023.

وضمت القائمة النهائية المنتخب المغربي النسوي، إلى جانب كل من منتخبات نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا وزامبيا.

وكان المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، حقق مفاجأة في منافسات كأس العالم للسيدات الأخيرة في أستراليا ونيوزلندا، حيث تمكن من الوصول إلى دور ثمن نهائي المونديال قبل أن ينهزم أمام منتخب فرنسا.

يشار إلى أن حفل توزيع الجوائز الخاصة بالكاف، سينظم في مدينة مراكش، يوم 11 دجنبر المقبل.

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