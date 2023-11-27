منع النائب الأول لرئيس جماعة فاس من مغادرة التراب الوطني

هبة بريس _ فاس

علمت “هبة بريس،” من مصدر مطلع ، أن السلطات الأمنية بمطار فاس سايس، منعت النائب الأول لرئيس جماعة فاس من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن نائب العمدة كان يهم بركوب طائرة نحو إحدى المدن الإسبانية، غير أنه بمجرد أن قدم جواز سفره إلى مصلحة شرطة الحدود بالمطار قصد التأشير عليه، وبعد لحظات فوجأ بخبر ممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار من النيابة العامة المختصة.

وحسب ذات المصدر ، فإن أسباب منع النائب الأول لرئيس جماعة فاس تعود إلى تورطه في شبهة التوقيع على رخصة ربط بناية أحدثت بطريقة غير قانونية بشبكة الكهرباء، موضوع استفسار وجهته السلطات الإقليمية للمعني بالأمر، والذي سارع إلى سحب التفويض من نائبه، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.

هذه القضية تعود إلى ملف تورط رئيس جماعة فاس وبعض نوابه بملف معالجة الطلبات التي ترد على قسم التعمير بالتدبير الورقي لها، وهو ما يفتح المجال لكل أنواع الشبهات المفترضة، بعكس التعامل بشفافية مع الطلبات وفق منظومة المنصة الإلكترونية “جماعة فاس-رخص” والمخصصة لجميع أنواع الرخص المرتبطة بالتعمير والبناء

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