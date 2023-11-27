منع النائب الأول لرئيس جماعة فاس من مغادرة التراب الوطني

2023-11-27 / 12:42
0
هبة بريس _ فاس

علمت “هبة بريس،” من مصدر مطلع ، أن السلطات الأمنية بمطار فاس سايس، منعت النائب الأول لرئيس جماعة فاس من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن نائب العمدة كان يهم بركوب طائرة نحو إحدى المدن الإسبانية، غير أنه بمجرد أن قدم جواز سفره إلى مصلحة شرطة الحدود بالمطار قصد التأشير عليه، وبعد لحظات فوجأ بخبر ممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار من النيابة العامة المختصة.

وحسب ذات المصدر ، فإن أسباب منع النائب الأول لرئيس جماعة فاس تعود إلى تورطه في شبهة التوقيع على رخصة ربط بناية أحدثت بطريقة غير قانونية بشبكة الكهرباء، موضوع استفسار وجهته السلطات الإقليمية للمعني بالأمر، والذي سارع إلى سحب التفويض من نائبه، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.

هذه القضية تعود إلى ملف تورط رئيس جماعة فاس وبعض نوابه بملف معالجة الطلبات التي ترد على قسم التعمير بالتدبير الورقي لها، وهو ما يفتح المجال لكل أنواع الشبهات المفترضة، بعكس التعامل بشفافية مع الطلبات وفق منظومة المنصة الإلكترونية “جماعة فاس-رخص” والمخصصة لجميع أنواع الرخص المرتبطة بالتعمير والبناء

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش : “الأحرار حزب المعقول والعمل الجاد وليس دكانا سياسيا “

أخنوش : “الأحرار حزب المعقول والعمل الجاد وليس دكانا…

2023-11-26 / 19:56
Photo of أخنوش ..العمل الحزبي “ماكايبغيش النعاس”

أخنوش ..العمل الحزبي “ماكايبغيش النعاس”

2023-11-26 / 11:08
Photo of تونس ..المغرب يبرز أولوية دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تونس ..المغرب يبرز أولوية دور مجلس الأمن التابع للأمم…

2023-11-25 / 22:27
Photo of سفيرة المغرب باثيوبيا : المملكة تعمل بلا كلل من أجل تنمية إفريقيا

سفيرة المغرب باثيوبيا : المملكة تعمل بلا كلل من…

2023-11-25 / 19:46
Photo of الأميرة للا مريم تترأس حفل تدشين البازار الخيري للنادي الدبلوماسي

الأميرة للا مريم تترأس حفل تدشين البازار الخيري للنادي…

2023-11-25 / 14:46
Photo of مباحثات بين سفير المغرب بالمكسيك ورئيسة مجلس الشيوخ لبحث سبل التعاون

مباحثات بين سفير المغرب بالمكسيك ورئيسة مجلس الشيوخ لبحث…

2023-11-25 / 00:11
Photo of البرلمان الأنديني: انضمام البرلمان المغربي دعامة أساسية في انفتاحنا على إفريقيا

البرلمان الأنديني: انضمام البرلمان المغربي دعامة أساسية في انفتاحنا…

2023-11-24 / 18:29
Photo of أخنوش في ضيافة مجلس النواب الإثنين المقبل

أخنوش في ضيافة مجلس النواب الإثنين المقبل

2023-11-24 / 14:55
Photo of قبل انعقاد المؤتمر.. قيادات “البام” تدفع بالمنصوري لمنافسة وهبي على الأمانة العامة

قبل انعقاد المؤتمر.. قيادات “البام” تدفع بالمنصوري لمنافسة وهبي…

2023-11-24 / 12:15
Photo of الاتحاد الإفريقي.. المغرب يبرز أهمية التكنولوجيا الرقمية

الاتحاد الإفريقي.. المغرب يبرز أهمية التكنولوجيا الرقمية

2023-11-24 / 11:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق