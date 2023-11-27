هاشم البسطاوي يوجه رسالة ل”الداودية”: “الله يتوب عليك وعلينا اختي”

2023-11-27 / 12:33
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هبة بريس

علق الفنان المعتزل، هاشم البسطاوي، على تصريحات الفنانة الشعبية زينة الداودية بخصوص اعتزال الفن.

وفي رسالة وجهها هاشم البسطاوي للفنانة الداودية عبر حسابه بموقع “انستغرام”، قال الفنان المعتزل: “الله يتوب عليك وعلينا اختي الداودية، والله يوفقك ديري بوصية الوالد ديالك ويكون راضي عليك وربي راضي عليك”.

وتابع البسطاوي مدونا “إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا، ما تخليش شي واحد يعوج ليك الفكرة الراقية لي عندك”.

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