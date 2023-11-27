حما.س: سنعمل على تمديد الهدنة وفقا لعدد المحتجزين المدنيين

2023-11-27 / 12:12
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، أنها ستبذل جهدا “لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين”.

وقالت الحركة إن “الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار”.

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 أسرى مقابل كل يوم إضافي من الهدنة.

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أتاحت الإفراج عن محتجزين وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الاثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

وأكد مكتب نتنياهو تسلم قائمة المحتجزين لدى حماس المقرر الإفراج عنهم بالدفعة الرابعة، مشيراً إلى وجود إشكاليات كبيرة في القائمة ومفاوضات مكثفة لتغييرها.

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