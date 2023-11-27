سفيان ديوب مهدد بالغياب عن كأس أفريقيا

سفيان ديوب مهدد بالغياب عن كأس أفريقيا

2023-11-27 / 12:01
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تلقى المهاجم الجناح سفيان ديوب ضربة قاسية أمس الأحد بعدما غادر المباراة التي كسبها فريقه نيس أمام تولوز بهدف دون رد برسم منافسات “الليغ1″، وذلك على وقع إصابة قوية أفسدت نشوة الفوز.

وتلقى ديوب ضربة قوية بعد اصطدامه بلاعب تولوز لوغان كوسطا، وقد أكد المدرب فرانسيسكو فاريولي أن الإصابة مخيفة، وسيتم الكشف عن تفاصيلها بعد خضوعه لفحوصات دقيقة اليوم الإثنين.

وينتظر سفيان ديوب نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها، والتي ستحدد ما إذا كانت تتطلب زمنا طويلا للعلاج، أما لا، وبالتالي إذا كانت الإصابة ستتطلب أكثر من شهر سيحرمه ذلك من المشاركة مع أسود الأطلس في كأس الأمم الأفريقية التي ستحتضنها كوت ديفوار شهر يناير المقبل.

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