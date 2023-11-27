“تالين” لرجاء بلمير تتربع عرش الطوندونس المغربي

2023-11-27 / 11:52
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القسم الفني : هبة بريس

تربعت أغنية الفنانة المغربية رجاء بلمير، “تالين” على عرش “الطوندونس” المغربي، بكل من منصة يوتيوب، ومنصة “تيكتوك” حيث احتلت التراند، بعد ساعات قليلة من طرح الكليب الرسمي للأغنية.

واستحسن المغاربة، هذا العمل الفني، الذي كتب كلماته ولحنه محمد الرفاعي، ووزعه بدر المخلوقي، فيما تميز في إخراجه رضا الوهابي.

وحرصت رجاء بلمير، على تقديم الكليب بطريقة مختلفة عن أعمالها السابقة، حيث أنها مزجت بين مشاعر الفرح والغضب والابتسامة والبكاء، بطريقة مبتكرة وإبداعية، أبانت فيها عن معاناة بعض الزوجات من نرجسية أزواجهن.

جدير بالذكر ان رجاء بلمير تحضر أيضا لمجموعة من الأغاني الجديدة، من بينها ديو رفقة شقيقها عمر بلمير، كما أنها تخبئ مفاجآت كثيرة ستبهر جمهورها المغربي والعربي.

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‫8 تعليقات

  5. لا خير في خبركم التافه صورته الفاسقة الفاتنة للناس
    إقرؤوا إن شئتم
    ﴿إِنَّ الَّذينَ فَتَنُوا المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ ثُمَّ لَم يَتوبوا فَلَهُم عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُم عَذابُ الحَريقِ﴾ [البروج: 10]

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