الإعلامية المغربية صوفيا سعيدي تعيش قصة حب مع معتصم النهار في “حب للإيجار”

2023-11-27 / 12:52
القسم الفني: هبة بريس

تطل على جمهورها في شهر رمضان القادم الإعلامية المغربية صوفيا سعيدي من خلال الإلتحاق بطاقم عمل مسلسل “حب للإيجار” في نسخته العربية، والذي سيجمعها بأشهر النجوم.

و تستعد لخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل بعد ان برز نجمها في عالم التقديم من خلال برنامجها MBC Trending، و في اتصال هاتفي، صرحت ابنة مدينة بركان عن حماسها لخوضها أول تجربة لها بالتمثيل إلى جانب نخبة من النجوم كمعتصم النهار و نور علي إلى جانب وجوه بارزة في سماء التمثيل خاصة وأنها تشتغل تحت إدارة فريق عمل تركي ضخم، يسهر على إنتاج عمل متكامل، سواء من ناحية التصوير والإخراج، وعلى عدة مستويات أخرى.

وبخصوص الدور الذي تستعد صوفيا لتقديمه، تحفظت سعيدي عن كشف التفاصيل، تفاديا لحرق أحداث العمل، في حين كشف مصدر آخر، أن سعيدي ستؤدي دور فتاة شابة إعلامية تدعى “كارول”، وتحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية.

المصدر ذاته، أكد أن “كارول” ستعيش قصة حب مع بطل العمل، الممثل السوري الشهير، معتصم النهار، لتنشب بينهم أحداث كثيرة ومشوقة.

تجدر الإشارة إلى أن صوفيا سعيدي، توجت كأحسن مذيعة لسنة 2022 بإيطاليا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان Maratea Film.

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