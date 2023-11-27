على غير العادة.. الراقصة “نور” تختفي عن البساط الأحمر لمهرجان الفيلم بمراكش

2023-11-27 / 17:33
5

هبة بريس من مراكش 

تعود البساط الأحمر لمهرجان الفيلم بمراكش طيلة النسخ الماضية على الإطلالة اليومية للفنانة و الراقصة نور التي كانت ضيفة فوق العادة و بشكل شبه يومي على “الطابي روج”.

هذا العام اختفت الراقصة نور و استعراضاتها المثيرة، و لم يظهر لها أثر حتى في قاعات عروض الأفلام و هي التي كانت مدمنة على استغلال الحدث لعرض إطلالات عدد من المصممين و كانت حريصة على التصريح إعلاميا لكل المنابر و الكاميرات و التقاط الصور.

و حسب بعض المصادر المطلعة، فسبب غياب الراقصة نور يعود لقرار اللجنة المنظمة للمهرجان و التي قررت منع كل المتطفلين على ميدان الفن السابع من الظهور فوق البساط الأحمر و في مقدمتهم المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “العصابات” تحول حياة عبد اللطيف و أيوب من الهامش للشهرة و العالمية

“العصابات” تحول حياة عبد اللطيف و أيوب من الهامش…

2023-11-27 / 13:29
Photo of الإعلامية المغربية صوفيا سعيدي تعيش قصة حب مع معتصم النهار في “حب للإيجار”

الإعلامية المغربية صوفيا سعيدي تعيش قصة حب مع معتصم…

2023-11-27 / 12:52
Photo of هاشم البسطاوي يوجه رسالة ل”الداودية”: “الله يتوب عليك وعلينا اختي”

هاشم البسطاوي يوجه رسالة ل”الداودية”: “الله يتوب عليك وعلينا…

2023-11-27 / 12:33
Photo of “تالين” لرجاء بلمير تتربع عرش الطوندونس المغربي

“تالين” لرجاء بلمير تتربع عرش الطوندونس المغربي

2023-11-27 / 11:52
Photo of الفيلم المغربي “أنيماليا”.. تزوجت من إبن أحد الأعيان فتحولت حياتها لجحيم

الفيلم المغربي “أنيماليا”.. تزوجت من إبن أحد الأعيان فتحولت…

2023-11-27 / 11:28
Photo of ساكنة مراكش تتفاعل إيجابا مع إلغاء احتفالات مهرجان الفيلم

ساكنة مراكش تتفاعل إيجابا مع إلغاء احتفالات مهرجان الفيلم

2023-11-27 / 11:18
Photo of وفاة الممثل المصري طارق عبد العزيز أثناء التصوير

وفاة الممثل المصري طارق عبد العزيز أثناء التصوير

2023-11-26 / 18:16
Photo of مهرجان مراكش يرفع “الكارت الأحمر” ضد المؤثرين .. هل يستوعب المنتجون والمخرجون الدرس؟

مهرجان مراكش يرفع “الكارت الأحمر” ضد المؤثرين .. هل…

2023-11-26 / 14:14
Photo of مهرجان مراكش.. تسليط الضوء على المسار الاستثنائي للممثل الدانماركي مادس ميكلسن

مهرجان مراكش.. تسليط الضوء على المسار الاستثنائي للممثل الدانماركي…

2023-11-25 / 20:13
Photo of نجوم مغاربة يشيدون بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

نجوم مغاربة يشيدون بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

2023-11-25 / 18:57

‫5 تعليقات

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل، هل تهدر أموال الشعب في الرقص والمجون على حساب المستوى المعيشي المتدني للمواطنين وعلى حساب الخدمات الأساسية الضرورية الهزيلة أصلا

    رد

  4. السؤال الدي يطرح نفسه ما الدي نستفيد كمغاربة من كل هادا الاحتفال بالفلام التي لاتعود باي نفع فقط هدر المال العام

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق