على غير العادة.. الراقصة “نور” تختفي عن البساط الأحمر لمهرجان الفيلم بمراكش
هبة بريس من مراكش
تعود البساط الأحمر لمهرجان الفيلم بمراكش طيلة النسخ الماضية على الإطلالة اليومية للفنانة و الراقصة نور التي كانت ضيفة فوق العادة و بشكل شبه يومي على “الطابي روج”.
هذا العام اختفت الراقصة نور و استعراضاتها المثيرة، و لم يظهر لها أثر حتى في قاعات عروض الأفلام و هي التي كانت مدمنة على استغلال الحدث لعرض إطلالات عدد من المصممين و كانت حريصة على التصريح إعلاميا لكل المنابر و الكاميرات و التقاط الصور.
و حسب بعض المصادر المطلعة، فسبب غياب الراقصة نور يعود لقرار اللجنة المنظمة للمهرجان و التي قررت منع كل المتطفلين على ميدان الفن السابع من الظهور فوق البساط الأحمر و في مقدمتهم المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي.
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5 تعليقات
Elle s’est mariée ?
شكرا علي المعلومة الاجتماعية وااسياسية القيمة
حسبنا الله ونعم الوكيل، هل تهدر أموال الشعب في الرقص والمجون على حساب المستوى المعيشي المتدني للمواطنين وعلى حساب الخدمات الأساسية الضرورية الهزيلة أصلا
السؤال الدي يطرح نفسه ما الدي نستفيد كمغاربة من كل هادا الاحتفال بالفلام التي لاتعود باي نفع فقط هدر المال العام
البساط الاحمر تم الغاءه هذه السنة يا شحافة !
راجعوا دروسكم يرحمكم الله !!